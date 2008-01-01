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Новости погоды

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Средиземноморский циклон хозяйничает в Турции

ИА "Метеоновости" / 13:51 Пятница, 25 января

  Циклонический вихрь с центром над Сицилией оказывает влияние на погоду в Турции. 24 и ночью 25 января на юго-западе и в западных районах страны прошли сильные грозовые дожди, прогремели грозы, ветер в порывах усиливался до 25 м/с. Количество осадков достигло 44 мм. Завтра, 26 января, циклонический вихрь начнет перемещаться на восток, центр этого вихря окажется над Грецией, на улучшение погоды рассчитывать не приходится. Пройдут дожди, на юге сильные, задует порывистый ветер, температура воздуха в ночные часы 0..+5 градусов, днем 4..9, на юге в ночные часы 7..12 тепла, днем воздух прогреется до 12..17 градусов. / meteonovosti.ru /
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