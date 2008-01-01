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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:24 Пятница, 25 января

  В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -11..-13 градусов, Северном -10..-13 градусов, Северо-восточном -11 градусов, Восточном -11 градусов, Юго-восточном -11 градусов, Южном -11..-12 градусов, Юго-западном -12..-13 градусов, Западном -12..-14 градусов, Северо-западном -12..-13 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -12..-13 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -13..-16 градусов. / meteonovosti.ru /
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+40
Олбери		 -47
Верхоянск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Эр-Рамади

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