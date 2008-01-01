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Снег в Москве не отменяется



ИА "Метеоновости" / 12:21 Пятница, 25 января







Всю рабочую неделю погоду в регионе определял морозный антициклон из Скандинавии - температура воздуха в отдельных регионах понижалась до -20, а в низинах и до -25 градусов. Снега не было вовсе. Но уже во второй половине дня 26 января погода начнет меняться: на смену антициклону уже спешат два циклонических вихря: один с юга, другой с Атлантики. И южный циклон уже сказал свое слово. Накануне, 24 января, сильный снег прошел в Черноземье, в Поволжье и в Волгоградской области. В пятницу зона осадков приближается к Центральному району.



В ночные часы 26 января ожидается малооблачная погода без осадков, снова будет морозно, -16..-18 градусов, по области до -20. А днем небо закроют облака, начнется снег, местами сильный. При порывистом ветре разыграются метели. Мороз ослабеет до -8..-10 градусов, но при сильном ветре будет казаться, что на улице стало значительно холоднее.



В воскресенье, 27 января, циклонические вихри поддержат в столичном регионе облачную погоду со снегом. Днем снег будет сильным, ветер в порывах усилится до 15 м/с, поднимутся метели, а мороз продолжит ослабевать. Даже в ночные часы -10..-12 градусов, а днем -3..-5.



И лишь к понедельнику, 28 января, снегопад ослабеет. / meteonovosti.ru /



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