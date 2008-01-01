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Новости погоды

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Температура воздуха в Хабаровском крае бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 12:04 Пятница, 25 января

  В Хабаровском крае сохраняется влияние антициклона. В северных районах при прояснении воздух в ночные часы выхолаживался до -33 градусов. Чего не скажешь о южных и прибрежных районах. Здесь температура воздуха превышает привычные значения на 8-10 градусов, а в отдельных районах и на 16 градусов! В дневные часы здесь термометры показывают -2..-7 градусов - необычно для этого региона. На острове Большой Шантар было -2.8 градуса. Ранее, в 1984 году, здесь было -6,2 градуса. Также обновился рекорд и в селе им. Полины Осипенко. Максимальная температура воздуха 24 января составила -4,7 градуса. Предыдущий рекорд, -7 градусов, остался в 1984 году.

26 января атмосферное давление начнет понижаться, местами пройдет небольшой снег. Днем на юге -7..-12 , при облачности до -17, в центре -10..-15, при прояснении -5..-10, на севере -12..-17, в горах до -23..-28 градусов. / meteonovosti.ru /
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