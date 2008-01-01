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Новости погоды

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На Камчатке метут метели

ИА "Метеоновости" / 11:44 Пятница, 25 января

  Циклонические вихри и их атмосферные фронты не оставляют в покое Камчатку и Курильские острова. Прошел снег, при резком порывистом ветре разыгрались метели. На юге Камчатки 24 и ночью 25 января порывы ветра достигали штормовой силы, 28 м/с; на севере Курильской гряды 22 м/с.

26 января циклон отправится на северо-восток, атмосферное давление на Камчатке начнет расти. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег, на дорогах юга будет скользко. Ветер ослабеет до 7-12 м/с в порывах. Температура воздуха днем в южных районах -5..-10 градусов, при облачности -15..-20; в северной половине -8..-13, при облачности -18..-23. / meteonovosti.ru /
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