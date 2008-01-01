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Еще одна холодная ночь в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:19 Пятница, 25 января



В столице продолжается морозный период. Погодные условия в Московском регионе определяет антициклон. В ночные часы при ясном небе воздух очень сильно остывает. 22 января температура понизилась до -15,7 градуса, 23 января мороз окреп до -19,8 градуса. 24 января мороз немного ослабел -18 градусов. Сегодня, 25 января, в утренние часы температура воздуха была -16,8 градусов. Предстоящая ночь также будет холодной, термометры покажут -16..-18 градусов. При переменной облачности осадков не ожидается. А в дневные часы пройдет снег, усилится ветер, разыграется метель. 27 января холода заметно ослабеют. / meteonovosti.ru /



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