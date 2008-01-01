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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:50 Пятница, 25 января



Предстоящим днем столичный регион будет находиться вблизи центра антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -12..-10, по области -15..-10 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в средине дня составит 758 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Московском регионе сохранится морозная погода с температурой воздуха на 6-7 градусов ниже климатических показателей, что в сочетании с высокой влажностью воздуха ощущается человеком, как сурово-морозная. Атмосферное давление растет и будет на 10 единиц выше климатической нормы. По медицинской классификации - это выраженный спастический тип погоды, который является неблагоприятным для метеозависимых людей. Плохо могут почувствовать себя гипертоники и гипотоники, усиливаются сосудистые спазмы, особенно на морозном воздухе, иногда вплоть до приступов стенокардии, нарушается сердечный ритм, возможен резкий подъем артериального давления, повышается вероятность бронхоспазма или одышка. Следует соблюдать осторожность при выходе на мороз из тепла, иметь при себе лекарство, которое поможет избежать приступов ухудшения самочувствия. / meteonovosti.ru /



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