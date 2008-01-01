Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
24 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:31 Четверг, 24 января

  Погоду в столичной области будет определять приближающийся с северо-запада атмосферный фронт. Давление понижается, при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве понизится до -12..-14 градусов, по области -12..-17. Ветер переменный 2-5м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-11
Пт.
25 янв.
-11
Сб.
26 янв.
-8
Вс.
27 янв.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Сарх		 -47
Верхоянск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Балешвар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100