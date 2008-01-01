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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:31 Четверг, 24 января
Погоду в столичной области будет определять приближающийся с северо-запада атмосферный фронт. Давление понижается, при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве понизится до -12..-14 градусов, по области -12..-17. Ветер переменный 2-5м/с. / meteonovosti.ru /
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