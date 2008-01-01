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Новости погоды

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На Кольском полуострове - усиление морозов

ИА "Метеоновости" / 13:32 Четверг, 24 января

  Со сменой циркуляции, когда атлантические вихри, поставляющие на Европейский север относительно теплый и влажный воздух, уступили место антициклонам, характер погоды на крайнем северо-западе европейской территории резко поменялся. Уже к двадцатым числам января с северными ветрами сюда стал поступать студеный арктический воздух. Температура понизилась и уже 20 января ее среднесуточное значение на 14 градусов оказалось ниже средних многолетних значений.

В минувшие сутки в Мурманской области сохранялась холодная погода с температурой ниже обычной для этих январских дней на 2-4 градуса.

В ближайшие дни морозы вновь усилятся. В пятницу в течение суток ожидается от -13 до -18 градусов, при прояснениях -23..-28, в центральных районах до -33. А в воскресенье морозы усилятся ночью до -24..-29, в центральных районах до -34..-39 градусов, а днем они ослабеют всего на 3-5 градусов. / meteonovosti.ru /
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