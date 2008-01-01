Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:34 Четверг, 24 января
В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -11..-13 градусов, Северном -12..-14 градусов, Северо-восточном -12..-15 градусов, Восточном -14..-16 градусов, Юго-восточном -14..-15 градусов, Южном -14..-15 градусов, Юго-западном -13..-14 градусов, Западном -11..-17 градусов, Северо-западном -12..-14 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха -11..-13 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -13..-18 градусов. / meteonovosti.ru /