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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:34 Четверг, 24 января



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -11..-13 градусов, Северном -12..-14 градусов, Северо-восточном -12..-15 градусов, Восточном -14..-16 градусов, Юго-восточном -14..-15 градусов, Южном -14..-15 градусов, Юго-западном -13..-14 градусов, Западном -11..-17 градусов, Северо-западном -12..-14 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -11..-13 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -13..-18 градусов. / meteonovosti.ru /



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