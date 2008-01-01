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За Уралом температура бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 12:27 Четверг, 24 января



Распределение температуры в прошедшие сутки было не характерным для зимы. Почти вся европейская территория оставалась в холодном воздухе и среднесуточная температура оказалась на 4-8, а в Среднем Поволжье местами и на 10 градусов ниже нормы, а в центральных, южных районах Красноярского края и в Иркутской области было на 10-12 градусов теплее. Еще больше по величине температурные аномалии были на юге Якутии и севере Хабаровского края, здесь среднесуточная температура превысила норму на 12-16 градусов.



При этом не обошлось без температурных рекордов. В Аяне, расположенном на юге Якутии, днем потеплело до -2.2 градусов, оставив предыдущий рекорд в -3.4 градуса в 1984 году. В Балаганске, что в Иркутской области, днем было -5.2, а предыдущий рекорд -6.7 градусов отмечался в 1953 году. В бурятском селе Цакир максимальная температура составила -3.4 (предыдущий рекорд -6.0 отмечался в 2014 году, а в столице Бурятии новый рекорд для 23 января составляет -4 градуса, что на 0.3 выше предыдущего рекорда 1953 года.



В ближайшие дни аномально теплая погода в перечисленных районах сохранится. / meteonovosti.ru /



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