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Черноземье засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 12:11 Четверг, 24 января



Южные циклоны один за другим перемещаются по Средиземноморью и далее следуют через полуостров Малая Азия. Прорваться им на европейскую территорию не позволяет обширный антициклон, раскинувший свои владения почти на всю европейскую территорию. Но в среду очередному южному вихрю все же удалось накрыть ненастной зоной юг Черноземья, где он проявил себя сильным снегом. Снегопады сохранились и в ночь на четверг, и в итоге январская копилка осадков в Воронежской области пополнилась на 10 мм, а в Белгородской и Курской областях на 13 мм.



Из-за частых визитов южных циклонов в Курске за истекшие дни уже выпало 30 мм при месячной норме 44 мм или 68% от нормы, в Воронеже в итоге набралось 29 мм при месячной норме 35 мм или 83% от нормы, а в Белгороде январская норма уже перевыполнена, выпало 52 мм при месячной норме 31 мм, что составляет 168% от нее. / meteonovosti.ru /



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