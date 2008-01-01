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Московская погода: от морозов к снегопадам



ИА "Метеоновости" / 11:44 Четверг, 24 января



антициклон со Скандинавии обеспечил Москву и Подмосковье малооблачной и холодной погодой. А в конце недели атлантический циклон принесет снегопады и повышение температуры.



В пятницу один антициклон покинет Европейскую Россию, но его место займет следующая область повышенного атмосферного давления. Новый антициклон будет располагаться над центральными областями. В Москве и области он сохранит морозную погоду без осадков. Под утро температура понизится в Москве до -16..-18 градусов, по области местами и до -20. И днем максимальная температура воздуха останется в пределах -10..-12 градусов, что ниже нормы на 4 градуса.



В ночь на субботу антициклон сохранит свое влияние на столичный регион, и при малооблачном небе приземный воздух вновь остынет до -15..-20 градусов. А уже днем характер погоды начнет меняться. Причиной тому станут сразу два циклона: южный и атлантический. Первый из них заявит о себе теплым атмосферным фронтом, приближающемся с юга, а атлантический вихрь внесет коррективы в западные районы Московского региона. Субботнее небо накроют плотные облака. Начнется снег, местами он будет сильным, а порывистый юго-восточный ветер поднимет метель. Морозы начнут ослабевать.



В воскресенье влияние циклонов сохранится. Как ночью, так и днем ожидается облачная погода. Ночью снег, местами сильный и температура останется в тех же пределах, что и субботним днем, -10..-12 градусов. Днем снег будет идти уже с перерывами, сохранится порывистый юго-восточный ветер, метель, а температура повысится до -2..-7 градусов, что выше многолетних значений.



Снег продолжится и в понедельник. За период снегопада высота снега в Москве и Подмосковье может увеличиться на 12-17 см. / meteonovosti.ru /



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