

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

30-градусные морозы на юге Поволжья



ИА "Метеоновости" / 11:08 Четверг, 24 января



В минувшие сутки холодный антициклон приблизился к Поволжью. Его центр оказался в аккурат над Саратовской областью, где и отмечались самые низкие температуры. В условиях малооблачного неба воздух минувшей ночью начал быстро выхолаживаться и температура уже в вечерние часы преодолела отметку в -20 градусов. А ее минимальное значение зарегистрировано под утро. Большинство метеостанций в правобережье зарегистрировали -30 градусов. До -30 понизилась температура в Чувашии, а на севере Приволжского федерального округа, в Кировской области, столбики термометров и вовсе достигли отметки в -32 градуса. Сильные морозы отмечались и в Пензенской области, но все же 30-градусную отметку температуре достичь не удалось, минимальная температура здесь была -29 градусов. Именно над югом Поволжья в прошедшие сутки сформировался очаг аномально холодной погоды, в котором среднесуточная температура на 8-10 градусов оказалась ниже нормы.



В пятницу и субботу морозная погода в Поволжье сохранится. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



