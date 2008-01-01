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Новости погоды

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30-градусные морозы на юге Поволжья

ИА "Метеоновости" / 11:08 Четверг, 24 января

  В минувшие сутки холодный антициклон приблизился к Поволжью. Его центр оказался в аккурат над Саратовской областью, где и отмечались самые низкие температуры. В условиях малооблачного неба воздух минувшей ночью начал быстро выхолаживаться и температура уже в вечерние часы преодолела отметку в -20 градусов. А ее минимальное значение зарегистрировано под утро. Большинство метеостанций в правобережье зарегистрировали -30 градусов. До -30 понизилась температура в Чувашии, а на севере Приволжского федерального округа, в Кировской области, столбики термометров и вовсе достигли отметки в -32 градуса. Сильные морозы отмечались и в Пензенской области, но все же 30-градусную отметку температуре достичь не удалось, минимальная температура здесь была -29 градусов. Именно над югом Поволжья в прошедшие сутки сформировался очаг аномально холодной погоды, в котором среднесуточная температура на 8-10 градусов оказалась ниже нормы.

В пятницу и субботу морозная погода в Поволжье сохранится. / meteonovosti.ru /
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