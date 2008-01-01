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Новости погоды

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Восток страны во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 09:52 Четверг, 24 января

  Крайние восточные районы России по-прежнему остаются под влиянием циклонов. В минувшие сутки очередной вихрь кружил над севером Японского моря, охватив своим ненастным влиянием юго-восток Дальневосточного округа. В Приморье и на Сахалине задували сильные ветра, порывы достигали 23-25 м/с. В Хабаровском крае сильный снег, выпало до 18 мм осадков, также сопровождался усилением ветра. Ветреная погода была и на Курилах, до 22 м/с. Севернее этих районов пролегал атмосферный фронт. Он стал виновником неблагоприятной погоды в Магаданской области, Камчатском крае и на Чукотке. В Магаданской области, на охотском побережье, при сильном ветре отмечалась метель. В Камчатском крае ветер разогнался до штормовой силы, 30 м/с. На побережье Чукотского а.о. при ветре до 27 м/с поднялась метель.

Сегодня циклон переместится на юг Курильской гряды и именно на островах ожидается самая неблагоприятная погода: сильный снег и ветер более 20 м/с. / meteonovosti.ru /
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