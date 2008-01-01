

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Некоторые сведения из погодной летописи



ИА "Метеоновости" / 09:52 Четверг, 24 января



Более 400 лет назад, в 1588 году 24 января, в воскресенье, над Парижем и его окрестностями поднялся такой туман, который никогда не наблюдался на памяти людей. Он был до того густ и темен, что два человека, идущие рядом, не видели друг друга. "Было найдено много упавших птиц".



А это уже новейшая история: 1998 год, сильный ветер в районе Норильска до 25-31 м/с. В этот же день в Забайкалье температура ночью до -45 градусов, на севере и востоке территории до -52o.



В 2007 году на юге ЕТР аномальное тепло: перекрыты абсолютные максимумы температуры: в Ростове-на-Дону +12,3 градуса, в Элисте +13,4, в Астрахани +10,5, в Краснодаре +18,3, в Нальчике +14,5 градуса.



В 2008 году обильные снегопады в Поволжье: в Самаре выпало до 45 мм, в Тольятти до 38 мм осадков.



О сильных морозах сообщали в 2009 году: в Эвенкии и на западе Иркутской области до -41, в Тыве до -44, в Забайкальском крае до -46, на Чукотке до -49, в Магаданской области до -52, в Якутии до -55 градусов.



В Приволжском округе сильные морозы отмечались в 2010 году, до -38, в Тамбовской области -35 градусов, на востоке Подмосковья, в Черустях было до -31 гр. На Среднем, Южном Урале, на юге Сибири и в континентальной части Дальнего востока ночной мороз достигал -45..-39, на Чукотке температура понижалась до -46 градусов, в Магаданской области до -49, в Якутии -55 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



