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Новости погоды
Сильнейший за зиму снегопад надвигается на Москву
ИА "Метеоновости" / 09:31 Четверг, 24 января
В Москве и области период холодной, без существенных осадков погоды завершается. В субботу малооблачный морозный антициклон отступит на восток, под натиском облачных циклонов с запада и юга. Начнет сыпать снег, местами сильный, усилится ветер в порывах до 15м/с, поднимется метель.
И такая ненастная погода удержится все воскресенье! За счет поступления порций теплого воздуха от средиземноморского циклона, за процесс ( к утру понедельника) на Москву выпадет 14-17 мм осадков. И это будет снег! На дорогах местами возможны снежные заносы!
Это будут самый сильный снегопад нынешней зимы. До этого сильный снег в Москве наблюдался только 6 декабря 2018 года, когда За процесс выпало 10 мм осадков.
В прошлом году в последних числах января на город в виде снега выпало 27 мм осадков.И высота снежного покрова в ВДНХ увеличилась на 22 см. / meteonovosti.ru /
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