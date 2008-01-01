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Сильнейший за зиму снегопад надвигается на Москву



ИА "Метеоновости" / 09:31 Четверг, 24 января



В Москве и области период холодной, без существенных осадков погоды завершается. В субботу малооблачный морозный антициклон отступит на восток, под натиском облачных циклонов с запада и юга. Начнет сыпать снег, местами сильный, усилится ветер в порывах до 15м/с, поднимется метель.



И такая ненастная погода удержится все воскресенье! За счет поступления порций теплого воздуха от средиземноморского циклона, за процесс ( к утру понедельника) на Москву выпадет 14-17 мм осадков. И это будет снег! На дорогах местами возможны снежные заносы!



Это будут самый сильный снегопад нынешней зимы. До этого сильный снег в Москве наблюдался только 6 декабря 2018 года, когда За процесс выпало 10 мм осадков.



В прошлом году в последних числах января на город в виде снега выпало 27 мм осадков.И высота снежного покрова в ВДНХ увеличилась на 22 см. / meteonovosti.ru /



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