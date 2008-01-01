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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:02 Четверг, 24 января



В Москве и Московской области предстоящий день окажется морозным и сухим. При переменной облачности осадков не ожидается. При слабом ветре максимальная температура воздуха в столице -12..-10, по области -15..-10. Атмосферное давление немного понизится, но останется на повышенном фоне, в средине дня составит 750 мм рт ст. Относительная влажность около 80%.



Для большинства людей, в том числе и метеозависимых, такая погода не оказывает негативного влияния на организм. Это благоприятные условия для тренировки механизмов адаптации и если нет противопоказаний, полезны прогулки на воздухе, скандинавская ходьба по дозированной программе, это позволяет улучшить кислородное обеспечение организма, уменьшить гиподинамию. Риск возможных обострений и недомоганий по прежнему очень высок у людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, органов дыхания, особенно следует быть внимательными к своему самочувствию людям с неустойчивыми сосудистыми реакциями, предрасположенным к частым простудным заболеваниям. Следует помнить, что быстрая смена температуры, в частности при выходе на мороз из тепла, может спровоцировать острый приступ бронхоспазма, приступ стенокардии или сосудистые спазмы, которые могут привести к "скачкам" артериального давления или сильным головным болям и приступам мигрени. Однако это не повод отказываться от прогулок на свежем воздухе, только нужно соблюдать меры осторожности, не переохлаждаться, принимать рекомендованные врачом лекарства. / meteonovosti.ru /



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