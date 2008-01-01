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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:26 Среда, 23 января



Погоду в столичной области будет определять северо-восточная периферия антициклона. При небольшой облачности без осадков. Температура воздуха в Москве понизится до -13..-15 градусов, по области -13..-18. Ветер южный, 2-5м/с. / meteonovosti.ru /



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