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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:26 Среда, 23 января
Погоду в столичной области будет определять северо-восточная периферия антициклона. При небольшой облачности без осадков. Температура воздуха в Москве понизится до -13..-15 градусов, по области -13..-18. Ветер южный, 2-5м/с. / meteonovosti.ru /
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