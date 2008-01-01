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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:22 Среда, 23 января

  В 15 часов в Москве небольшая перистая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -9..-10 градусов, Северном -10..-11 градусов, Северо-восточном -9..-11 градусов, Восточном -9..-11 градусов, Юго-восточном -10..-11 градусов, Южном -10..-12 градусов, Юго-западном -10..-12 градусов, Западном -11..-12 градусов, Северо-западном -10..-12 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -12 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -11..-14 градусов. / meteonovosti.ru /
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