Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:22 Среда, 23 января
В 15 часов в Москве небольшая перистая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -9..-10 градусов, Северном -10..-11 градусов, Северо-восточном -9..-11 градусов, Восточном -9..-11 градусов, Юго-восточном -10..-11 градусов, Южном -10..-12 градусов, Юго-западном -10..-12 градусов, Западном -11..-12 градусов, Северо-западном -10..-12 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха -12 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -11..-14 градусов. / meteonovosti.ru /