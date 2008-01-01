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Новости погоды

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Морозы в Москве продержатся еще три дня

ИА "Метеоновости" / 13:40 Среда, 23 января

  Северный поток в средней тропосфере над центром России обеспечил в Московской области зимние условия погоды. И в ближайшие три дня такие условия сохранятся. Текущий день, 23 января и последующий, 24 января за относительно ясное небо и отсутствие осадков, обязаны антициклону с центром над низовьями Волги. Затем центр антициклона уйдет на юг Урала, а на смену придет новый центр повышенного давления от Кольского полуострова. Температура воздуха по ночам -15..-20, в ночь на 24 января местами до -27, днем -10..-15, ветер преимущественно слабый.

Теплым циклонам он уступит место лишь в воскресенье, 27 января. / meteonovosti.ru /
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