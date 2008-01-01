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Новости погоды
Ненастная погода в Средиземноморье
ИА "Метеоновости" / 12:45 Среда, 23 января
Над югом Европы, включая средиземноморье, власть над погодой остается за циклоном. А это означает, что период ненастья в этом регионе закончится не скоро.
Циклон раскрутился до больших высот, центр высотного циклона находится непосредственно над приземным центром, что обеспечивает малоподвижность этой барической воронке. А его атмосферные фронты "опутали" почти всю центральную Европу.
Сведения о погоде пестрят сообщениями об обильных осадках. Завалило снегом Париж, высота снега достигала 5 см, на юге Франции прошли сильные осадки. Через Испанию проходят холодные фронты, и осадки на территории государства местами достигают 50 мм. Температура воздуха в Испании ниже нормы на 2-3 градуса, в Барселоне ночью было +1,9, а после полудня +10,7 градуса. В Италии количество осадков местами достигало 40 мм, температура воздуха в основном около нормы и ниже нормы на 1-2 градуса. В Милане ночью воздух остыл до -7,6 градусов.
Много осадков выпало на территории Греции, 30-36 мм. Но температура воздуха на территории страны выше нормы на пару градусов. К Греции циклон развернут пока теплым боком. С осадками и в Балканских странах, на побережьях выпало до 30-50 мм осадков.
Циклон добавит на подвластной ему территории осадков, ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. В конце января зона ненастья доберется и к восточным берегам Средиземного моря. / meteonovosti.ru /
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