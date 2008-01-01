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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:27 Среда, 23 января



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -10..-11 градусов, Северном -11..-13 градусов, Северо-восточном -10..-14 градусов, Восточном -11..-12 градусов, Юго-восточном -12..-14 градусов, Южном -11..-15 градусов, Юго-западном -11..-13 градусов, Западном -12..-17 градусов, Северо-западном -12..-15 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -14..-15 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -15..-18 градусов. / meteonovosti.ru /



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