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Новости погоды

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На Алтае комфортные условия для зимних забав

ИА "Метеоновости" / 11:45 Среда, 23 января

  В ближайшие дни у российских студентов начинаются каникулы, и для некоторых из них лучшим отдыхом являются лыжные прогулки, и другие виды зимних забав.

Очень привлекательным регионом для такого отдыха в России стал Алтай. И погода в эти дни благоприятствует. Снежный покров вокруг Алтая достаточно высокий, в среднем 30-40 см. В отдельных местах, преимущественно в горах, его высота достигает 60-80 см. Средняя температура выше нормы на 8-12 градусов, днем воздух при солнце прогревается до -2..-7 градусов. А солнце обеспечивает южно-сибирский антициклон. Нарушить погодную идиллию в конце недели попытается циклон, который формируется над Поволжьем. В выходные дни атмосферные фронты этого циклона добавят разнообразия в условия погоды. Местами пройдет снег разной интенсивности, будет усиливаться ветер, и кое-где задуют метели. Температура воздуха по ночам около -15, в горах до -30, а днем -5..-10, местами -1..-6 градусов. А желающие насладиться морозом могут посетить юго-восток Алтайского края, где и днем до -20..-25 градусов. / meteonovosti.ru /
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