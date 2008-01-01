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На побережье Охотского моря станет прохладнее



ИА "Метеоновости" / 11:03 Среда, 23 января



Погода за Уралом аномально теплая, на большей части территории средняя температура выше нормы. Особенно значительное отклонение отмечается в южной половине Сибири, от Омска до Красноярска, на +12..+16 градусов. Еще один очаг аномального тепла с отклонением до 12..16 градусов на Камчатке и в Магаданской области. Именно в Магаданской области и на северном побережье Хабаровского края 22 января были обновлены рекорды максимальной температуры. На станции Талон Магаданской области было -0,5 градуса, прежний рекорд дня -3,3 в 2012 году. На станции Охотск Хабаровского края -1,4, прежний -1,7 в 1935 году.



Теплом побережье Охотского моря обязано восточному ветру, но в последние 12 часов ветер меняет направление на северное, и становится прохладнее, по сравнению с 22 января на 3-5 градусов. В дальнейшем адвекция холодного воздуха усилится, температура понизится до -8..-13 градусов. / meteonovosti.ru /



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