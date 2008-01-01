

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Южный циклон принесет снегопады в Поволжье



ИА "Метеоновости" / 10:00 Среда, 23 января



23 января в округе погоду будет определять еще антициклон. При такой ситуации лишь местами пройдет небольшой снег. Погода останется морозной, на севере Поволжья температура воздуха днем -15..-22 градуса, на юге, в Саратовской и Самарской областях -10..-15 градусов, на дорогах накат и гололедица. В Оренбургской области уходящий атмосферный фронт еще будет сыпать снегом, возможна слабая метель и ветер местами с порывами 15-16 м/с, на дорогах образуются снежные заносы.



А 24-25 января на юге Приволжского федерального округа ожидается усиление снегопада, метель и ветер 15-20 м/с. Морозы к 24 января ненадолго ослабеют на 5-7 градусов. Это уже будет сказываться влияние циклона, который пройдет по южной траектории. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



