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Новости погоды

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Южный циклон принесет снегопады в Поволжье

ИА "Метеоновости" / 10:00 Среда, 23 января

  23 января в округе погоду будет определять еще антициклон. При такой ситуации лишь местами пройдет небольшой снег. Погода останется морозной, на севере Поволжья температура воздуха днем -15..-22 градуса, на юге, в Саратовской и Самарской областях -10..-15 градусов, на дорогах накат и гололедица. В Оренбургской области уходящий атмосферный фронт еще будет сыпать снегом, возможна слабая метель и ветер местами с порывами 15-16 м/с, на дорогах образуются снежные заносы.

А 24-25 января на юге Приволжского федерального округа ожидается усиление снегопада, метель и ветер 15-20 м/с. Морозы к 24 января ненадолго ослабеют на 5-7 градусов. Это уже будет сказываться влияние циклона, который пройдет по южной траектории. / meteonovosti.ru /
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