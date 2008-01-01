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Новости погоды
30 градусный мороз добрался на средней полосы России
ИА "Метеоновости" / 09:40 Среда, 23 января
В ночь на среду зона холодной погоды, которая охватывала северо-восточные области Европейской России, распространилась юг. В Нижегородской области ( Арзамас), впервые за эту зиму, температура воздуха была ниже -30 градусов.
В условиях антициклона и следующая ночь обещает быть холодной, морозы начнут ослабевать лишь к концу рабочей недели. / meteonovosti.ru /
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