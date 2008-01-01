|
|
|
Новости погоды
Самая холодная ночь текущей зимы в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 09:30 Среда, 23 января
Под утро 23 января, в условиях малооблачной штилевой погоды температура воздуха в столичном регионе понизилась до значительных отрицательных значений.
В Москве на ВДНХ подморозило до -18,7 градуса, в Тушине было -19,9, в Измайлово -21,0, на Балчуге -14,2 градуса.
На территории Новой Москвы минимальная температура воздуха колебалась от -21 градуса во Внуково до -26 градусов в Михайловском.
В Подмосковье самая низкая температура была на востоке области: в Серебряных Прудах -29,1, в Зарайке -28 градусов, в Черустях -27,8 градуса.
Прошедшая ночь оказалась самой морозной за эту зиму. Расчеты показывают, что и в ночь на 24 января в столичном регионе будет также холодно. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.