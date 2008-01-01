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Самая холодная ночь текущей зимы в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 09:30 Среда, 23 января



Под утро 23 января, в условиях малооблачной штилевой погоды температура воздуха в столичном регионе понизилась до значительных отрицательных значений.



В Москве на ВДНХ подморозило до -18,7 градуса, в Тушине было -19,9, в Измайлово -21,0, на Балчуге -14,2 градуса.



На территории Новой Москвы минимальная температура воздуха колебалась от -21 градуса во Внуково до -26 градусов в Михайловском.



В Подмосковье самая низкая температура была на востоке области: в Серебряных Прудах -29,1, в Зарайке -28 градусов, в Черустях -27,8 градуса.



Прошедшая ночь оказалась самой морозной за эту зиму. Расчеты показывают, что и в ночь на 24 января в столичном регионе будет также холодно. / meteonovosti.ru /



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