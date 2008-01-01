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Новости погоды

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На Дальнем Востоке непогода на юге и на севере

ИА "Метеоновости" / 13:49 Вторник, 22 января

  Циклон из северных районов Китая, а точнее атмосферный фронт, связанный с его системой, будет виновником 23 января снегопадов и метелей на севере Хабаровского края. А в Чукотском автономном округе тихоокеанский циклон обусловит тоже снежную погоду с метелью, ветер на побережье будет усиливаться до 17-22 м/с.

Достанется и Курильским островам. Там непогода задержится подольше. С 23 по 25 января на юге Курильской гряды снег, 23-24 января сильный снегопад, метель, 24 и 25 января ветер 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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