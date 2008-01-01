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Новости погоды

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На северо-западе России потепление

ИА "Метеоновости" / 13:43 Вторник, 22 января

  С морозной погоды началась последняя декада января в Санкт-Петербурге. Температура 21 января понизилась ночью до -20,4 градуса, днем мороз ослабел лишь на несколько градусов, термометр показал -17,6 градуса. Прошел небольшой снег.

Но потепление не за горами: 22 января после ночных холодов, днем ожидается существенное ослабление морозов, до -8..-13 градусов. Повышение температуры продолжится и в среду. 23 января в Санкт-Петербурге ночью ожидается -15..-17 градусов, местами в окрестностях морознее, до -20 градусов. Вечером повышение температуры до -7..-9 градусов. Антициклон и в дальнейшем не будет особенно сильным. 24 января в течение суток ожидается -10..-12 градусов. А 25 января опять немного похолодает, ночью температура понизится до -15..-17 градусов, в окрестностях до -20 градусов, днем будет -13..-15 градусов. / meteonovosti.ru /
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