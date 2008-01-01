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Рекорды погоды в Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:14 Вторник, 22 января



На север Сибири атлантический циклон принес осадки и порцию тепла. Его влияние не замедлило сказаться в Ханты-Мансийском а.о. 21 января в Ханты-Мансийске поставлен новый рекорд суточного количества осадков, выпало 10 мм при предыдущем значении рекорда 7 мм за 2003 год. Температура воздуха почти на 11 градусов превысила климатические значения. Хотя здесь часто проявляется влияние Атлантики, и периоды потепления сменяются кратковременными похолоданиями. Самая высокая температура в январе была 14 числа, -2,7 градуса, а отклонение от нормы в этот день составило почти +15 градусов. Не замедлило сказаться потепление и в южных областях Западной Сибири. Так накануне, 21 января волновой циклон с территории Казахстана принес в Омск резкое потепление. Температура в Омске повысилась до -1,3 градуса, и это была самая высокая температура в нынешнем январе. В Иркутской области проявилось влияние теплого атмосферного фронта атлантического циклона. Там было рекордно тепло, Максимальная температура за 21 января составила -3,4 градуса, тогда как до этого рекордно высокой температурой считалось значение -4,0 градуса за 2003 год. В Братске тоже самая теплая погода за метеоисторию, -1,9 градуса, тогда как предыдущий абсолютный максимум, -2,1 градуса был 1932 году. Еще один пункт Иркутской области, где наблюдалась теплая аномалия - это поселок Мамакан, там мороз днем ослабел до -4,8 градуса. Предыдущий максимум 1959 года составлял -7 градусов. Отличился рекордом осадков Витим (Якутия). Там выпало 5 мм осадков 21 января, а в 2002 году, на который приходится предыдущий максимум количества осадков, оно составляло 3,1 мм. / meteonovosti.ru /



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