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Как часто в Москве бывает в конце января холодно



ИА "Метеоновости" / 12:48 Вторник, 22 января



По статистике, холод приходит в столицу в двадцатых числах января не каждый год, но бывает довольно часто. Ведь зима стремится к своему апогею. Средняя суточная температура продолжает понижаться. Рассматривая новейшую историю метеонаблюдений, а именно, последние семьдесят лет, можно заметить, что период относительно холодной погоды со средней суточной температурой ниже -7 градусов, длится, как правило, 2-3 дня. Но случалось, что холод задерживался на более долгий срок. Самым продолжительным оказался десятидневный период холодов в 1996 году, то есть с 21 января до конца месяца. Примерно на неделю, а именно, на 5-7 дней задерживались умеренные морозы в 1951, 1961, 1963, 1965, 1970, 1974, 1980, 1984, 1987, 1993 годах. В двухтысячных в последней десятидневке января на такой же срок холодало в 2004, 2005, 2007, 2011, 2012, 2013 и 2016 годах. В среднем морозная погода устанавливается в столице в конце месяца раз в 3-4 года. Самая низкая температура, -21,7 градуса была отмечена 21 января 1992 года, хотя тогда довольно быстро потеплело. / meteonovosti.ru /



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