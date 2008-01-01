Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:28 Вторник, 22 января
В 12 часов в Москве переменная облачность местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -13..-14 градусов, Северном -13..-14 градусов, Северо-восточном -13..-15 градусов, Восточном -14..-15 градусов, Юго-восточном -13..-14 градусов, Южном -13..-14 градусов, Юго-западном -14..-15 градусов, Западном -13..-15 градусов, Северо-западном -13..-15 градусов.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -15 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -14..-15 градусов. / meteonovosti.ru /