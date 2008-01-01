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Забайкалье отличается теплой погодой



ИА "Метеоновости" / 12:25 Вторник, 22 января



зимой под опеку Сибирского антициклона чаще попадает юг Сибири. А в Забайкалье с западными потоками тепло поступало даже с севера Казахстана, что стало причиной не столь морозной погоды.



Более половины января средняя суточная температура воздуха на большей части Забайкалья превышала норму. А в последние дни погода стала, и вовсе аномально теплой. Так в Улан-Удэ 21 января было теплее обычного на 8,5 градуса. После ночных морозов до -20 градусов, днем температура повысилась до -7 градусов. В Баргузине отмечен абсолютный максимум температуры, -2 градуса, тогда как предыдущий рекорд тепла для этого дня составлял -5,5 градуса за 1952 год. В Усть-Баргузине температура повысилась до -2,1 градуса при предыдущем значении самой высокой температуры -4,5 градуса за 2003 год. В районе Троицкого Прииска было на 1,3 градуса теплее, чем за всю историю метеонаблюдений, термометр показал -7,6 градуса. Предыдущий рекорд -8,9 градуса отмечался в 1959 году. Высокими температурными показателями в последние дни отличается и Забайкальский край. 21 января в Чите температура была на 19 градусов выше климатической нормы. Поставлен и новый рекорд максимальной температуры, -3,4 градуса при предыдущем значении -4,4 градуса за 1955 год.



Причиной столь значительно потепления стала адвекция теплого воздуха и влияние плотной облачности, которая не дала воздуху сильно охладиться.



В Бурятии в середине недели будет проявляться влияние монгольского циклона. Поэтому по Прибайкальским и южным районам Республики ожидается облачная и не холодная погода, ночью около -15 градусов, днем около -10 градусов. А в Забайкальском крае 23 января немного похолодает, ночью ожидается до -23 градусов, днем -9..-11 градусов. Хотя в дальнейшем и здесь проявится влияние южного циклона, и морозы будут слабеть. / meteonovosti.ru /



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