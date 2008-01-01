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Юг Приморье без снега



ИА "Метеоновости" / 11:21 Вторник, 22 января



В текущем сезоне атмосферные фронты циклонов дружно обходят юг Приморского края. И это сказывается на режиме осадков. С начала января во Владивостоке выпало всего 0,3 мм осадков, что составляет всего 2% от месячной нормы. И в декабре основные осадки выпадали в начале месяца и в виде дождя. Поэтому даже в январе Владивосток остается без снега.



В остывшие дни января синоптическая ситуация не изменится. В регион в тылу циклона продолжит поступать холодный воздух , а затем власть над погодой перейдет к антициклону, от которого снега тоже не дождаться. Поэтому первые два месяца зимы на юге Приморья завершаться без снежного покрова. / meteonovosti.ru /



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