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Новости погоды
Юг Приморье без снега
ИА "Метеоновости" / 11:21 Вторник, 22 января
В текущем сезоне атмосферные фронты циклонов дружно обходят юг Приморского края. И это сказывается на режиме осадков. С начала января во Владивостоке выпало всего 0,3 мм осадков, что составляет всего 2% от месячной нормы. И в декабре основные осадки выпадали в начале месяца и в виде дождя. Поэтому даже в январе Владивосток остается без снега.
В остывшие дни января синоптическая ситуация не изменится. В регион в тылу циклона продолжит поступать холодный воздух , а затем власть над погодой перейдет к антициклону, от которого снега тоже не дождаться. Поэтому первые два месяца зимы на юге Приморья завершаться без снежного покрова. / meteonovosti.ru /
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