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Нынешней зимой в Москве было и холоднее



ИА "Метеоновости" / 11:19 Вторник, 22 января



В тыловой части циклона в Московский регион распространилась порция холода с Баренцева моря. При прояснениях морозы усилились. В черте города температура понизилась до -16 градусов. А точнее, на главной метеостанции столицы, ВДНХ было -15,7 градуса. Сильнее охладился под утро воздух на западе города, -18,4 градуса показал термометр в районе Рублевского шоссе. В центральной части Москвы, как это часто бывает, теплее, -14,3 градуса.



По области мороз усиливался на севере почти до -21 градуса. В Черустях отмечена температура -19,8 градусов.



Однако нынешней зимой бывало и холоднее. Минимум зимы по опорной метеостанции ВДНХ остается за 17 декабря 2018 года. / meteonovosti.ru /



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