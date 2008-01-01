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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:15 Вторник, 22 января

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 11 по 21 января была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 22-28 января солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. 23-25 января вероятно небольшое усиление геомагнитной активности. / meteonovosti.ru /
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