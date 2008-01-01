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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:03 Вторник, 22 января



Предстоящим днём в Московском регионе атмосферное давление приблизится к норме, облака заметно поредеют, и снег прекратится.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 22 января при переменной облачности без осадков. В ранние утренние часы мороз в столице окрепнет до -15..-17, в центре до -12 градусов, в Подмосковье до -20, днем морозы станут мягче, в Москве около -11, по области -10..-15 градусов. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже многолетних значений на 4 градуса. Ветер западной четверти 2-7 м/с.



Вследствие этих факторов в столичной области сформировалась погода выраженного спастического типа, которая будет в течение ближайших дней провоцировать негативные сосудистые реакции у людей, страдающих артериальной гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией. Метеочувствительным и больным людям нельзя забывать, что сосудистые спазмы, приступы стенокардии, бронхоспазма усиливаются при выходе из теплого помещения на мороз. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронихиальной астмой при себе необходимо иметь лекарственные средства, рекомендованные лечащим врачом, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья. Больным с сосудистыми нарушениями необходимо избегать переохлаждения, потому что при этом страдают мелкие сосуды, что может привести к усилению сосудистым спазмов. Однако у такой погоды есть и отдельные преимущества, главное из которых - рост содержания кислорода в воздухе.



Геомагнитный фон 22 января ожидается спокойный. / meteonovosti.ru /



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