|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 14:45 Понедельник, 21 января
Погоду в столичной области будет определять тыловая часть циклона. Атмосферное давление продолжит расти, при облачности с прояснениями местами станет приниматься слабый снег. Температура воздуха в Москве понизится до -8..-10 градусов, по области -8..-13. Ветер северо-западный, 3-8м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.