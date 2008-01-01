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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 14:45 Понедельник, 21 января

  Погоду в столичной области будет определять тыловая часть циклона. Атмосферное давление продолжит расти, при облачности с прояснениями местами станет приниматься слабый снег. Температура воздуха в Москве понизится до -8..-10 градусов, по области -8..-13. Ветер северо-западный, 3-8м/с. / meteonovosti.ru /
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