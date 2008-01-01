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Новости погоды

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Рекордное тепло Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:15 Понедельник, 21 января

  В минувшее воскресенье через центральные области Европейской территории протянулся атмосферный фронт, вслед за которым и началось вторжение холодного воздуха. Волго-Вятский район находился с теплой стороны от фронта, и среднесуточная температуры 20 января оказалась не только в пределах климатической нормы, но и выше на пару-тройку градусов. И в Рузаевке (Республика Мордовия) температура достигла рекордных значений -0.6 градуса, предыдущий рекорд -1.5 градуса был зафиксирован 20 января 1993 года.

Но этот всплеск тепла был кратковременный. Уже сегодня, 21 января, в Рузаевке температура понизилась до -8..-9 градусов, идет снег. В течение предстоящих трех суток ожидается дальнейшее понижение температуры днем до -15..-17 градусов, местами пройдет небольшой снег. Среднесуточное значение окажется ниже многолетних на 3-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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