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Эвенкия: рекорд, еще рекорд!!!



ИА "Метеоновости" / 12:54 Понедельник, 21 января



По северу Сибири протянулся атмосферный фронт с волнами, который и пресек все попытки арктического холода проникнуть вглубь региона. В теплом воздухе остаются Эвенкия, Туруханский район, центральные и южные районы Красноярского края. Среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 8-10, а в Эвенкии и вовсе на 21 градус!!!



И второй день подряд в населенном пункте Тутончаны температура повышается до рекордных значений. 20 января новый абсолютный максимум -8.9, что выше предыдущего на 1.5 градуса, наблюдавшегося в 1975 году.



А предстоящие пару дней, с приближением теплого атмосферного фронта с запада в Эвенкии местами пройдет небольшой снег, а температура останется выше климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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