Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:41 Понедельник, 21 января
В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5..-6 градусов, Северном -6..-7 градусов, Северо-восточном -6..-7 градусов, Восточном -6..-7 градусов, Юго-восточном -5..-6 градусов, Южном -5..-6 градусов, Юго-западном -6..-7 градусов, Западном -6..-7 градусов, Северо-западном -6..-7 градусов.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -7..-8 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -5..-7 градусов, местами порывы северо-западного ветра до 10м/с. / meteonovosti.ru /