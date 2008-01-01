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На неделе в Москве морозно и без осадков



ИА "Метеоновости" / 12:09 Понедельник, 21 января



циклона. При облачной погоде принимается слабый снежок, и началась адвекция холодного воздуха. С середины недели бразды правления перейдут к антициклону, который и одарит столичной регион солнечной и морозной погодой.



Во вторник в Москве и области атмосферное давление приблизится к норме, облака заметно поредеют, и снег постепенно прекратится. При переменной облачности в ранние утренние часы мороз в столице окрепнет до -15..-17, в центре до -12 градусов, в Подмосковье до -20, днем морозы станут мягче, в Москве около -11, по области -10..-15 градусов. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже многолетних значений на 4 градуса. Ветер западной четверти 2-7 м/с.



В середине недели рост атмосферного давления продолжится, ветер стихнет, осадков не будет и морозам раздолье. При переменной облачности и слабом ветре, ночью в столице мороз окрепнет до -17..-19, в Подмосковье до -20, а местами и до -25 градусов, днем в Москве -10..-12, по области до -15 градусов. Это будет самый холодный день на этой неделе, среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы почти на 5 градусов.



Во второй половине недели характер погоды существенно не изменится. Переменная облачность, без осадков, при слабом ветре ночью в столичном регионе -15..-20, днем -10..-15 градусов. Среднесуточная температура воздуха останется ниже многолетних значений на 3-4 градуса.



При таком морозце нужно теплее одеваться! Прогулки на свежем воздуху следует дозировать в соответствии с возрастом и состоянием здоровья. / meteonovosti.ru /



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