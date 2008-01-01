|
|
|
Новости погоды
На севере Хабаровского края сильный снег и метели
ИА "Метеоновости" / 11:33 Понедельник, 21 января
Циклон, который накануне кружил у юго-востока Камчатки, заполняется, тем не менее, во вторник он по-прежнему будет оказывать влияние на погоду охотского побережья Хабаровского края и север Сахалина.
На севере Сахалина небольшие, местами умеренные снегопады, на крайнем севере ветер будет усиливаться в порывах 11-16 м/с.
Основной удар теряющего силы циклона, придется на охотское побережье Хабаровского края. Здесь снег разной интенсивности и продолжительности, сильный снег, на побережье усиление ветра до 15-20 м/с, метели.
В середине недели циклон заполнится, атмосферное давление будет расти, а морозы набирать силу. На севере Хабаровского края ночью около -30, в горах до -37. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.