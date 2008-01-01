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На Камчатку пришло рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 11:21 Понедельник, 21 января



Обширный и глубокий циклон, который накануне кружил у юга Камчатки, отметился здесь сильным снегом, выпало до 15 мм осадков, при ураганном ветре в Петропавловске-Камчатском до 35 м/с, мела метель, на севере края ветер был слабее, до 21 м/с. Циклон охватил своим большим теплым сектором полуостров. Среднесуточная температура воздуха 20 января превысила многолетние значения на 12-13 градусов, хотя накануне 19 января она была ниже на 3-4 градуса. И в населенном пункте Ключи 20 января столбик термометра добрался до отметки +1.5 градуса, что и стало новым абсолютным максимумом для этого дня, предыдущий +1.3 градуса наблюдался почти 70 лет назад, в 1950 году.



В предстоящие сутки на юге Камчатки сохранится сырая погода с осадками разной интенсивности и продолжительности, на восточном и юго-западном побережьях ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с. Но по-прежнему тепло ночью до +1, днем до +2 градусов. / meteonovosti.ru /



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