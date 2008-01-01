

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Редкое явление - гроза на Крещенье в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:01 Понедельник, 21 января



В канун Крещенья, вечером 18 января, Москву пересекал холодный атмосферный фронт с волной. На фронте сформировалась мощная кучевая облачность, выпадали осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, снежной крупы. И даже прогремела гроза!



18 января в 21 час в районе ВДНХ было зафиксировано +0.6, в районе ТСХА +0.8 градуса, шли дожди со снегом. Ветер местами усиливался в порывах до 12 м/с. К 23 часам на ВДНХ температура повысилась до +1.3, а в 01 час она достигла +1.5 градуса. К 2 часам ночи в Москве началась адвекция холода, температура понизилась на 4 градуса, и в районе ВДНХ составила -2.8 градуса. На фронте порывы ветра в Москве -наТСХА - достигали 16 м/с. Создались условия для грозовой деятельности. На ВДНХ грозу отметили между сроков, уже 19 января.



По статистике крещенские грозы явление редкое. 18-19 января они наблюдались во Внуково в конце восьмидесятых начале девяностых годов прошлого века и в Клину в пятидесятые годы прошлого столетия.



Грозы в январе в Москве случаются в среднем 1 раз в 15-18 лет, а в целом за зимний сезон грозы гремят 1 раз в пять лет. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



