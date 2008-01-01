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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:37 Понедельник, 21 января



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части ложбины циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -9..-7, по области -12..-7 градуса. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст. Относительная влажность около 80%.



Температура воздуха в столичном регионе продолжит понижаться, но пока останется выше многолетних значений. Атмосферное давление будет близким к норме. Такой тип погоды будет благоприятным не только для большинства но и для метеозависимых людей. Однако, небольшие колебания метеопараметров, которые отмечаются в последние несколько дней (высокая влажность воздуха, недостаток солнечного света, дефицит кислорода в воздухе) могут негативно отразиться на общем психологическом состоянии, вызывать различные вегетативные нарушения (тревожно-депрессивные реакции, переутомление и снижение умственной и физической активности, нарушение сна, частые головные боли или головокружение и др.).



Стоит больше внимания уделять отдыху, зимним видам спорта на воздухе (если нет противопоказаний) и поддерживать организм приемом растительных препаратов улучшающих тонус нервной системы. / meteonovosti.ru /



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