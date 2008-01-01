Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
20 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Москву и область надвигаются морозы

ИА "Метеоновости" / 13:43 Воскресенье, 20 января

  Атмосферный фронт, который сегодня местами сыпет небольшим снегом, в начале новой недели покинет столичный регион, уступая место антициклону, наступающему с северо-запада. Юго-западный ветер сменится северо-западным, который и начнет поставлять арктический воздух.

В понедельник ночью в Москве температура понизится до -7..-9, по области до -12 градусов, днем в столице подморозит до -4..-6, в Подмосковье до -8 градусов. Похолодание местами будет сопровождаться небольшим снегом. Но среднесуточная температура пока останется выше многолетних значений на 3 градуса.

Во вторник атмосферное давление повысится и составит 750 мм ртутного столба, в пределах нормы. На северо-восточной периферии антициклона при переменной облачности местами пройдет небольшой снег, а морозы продолжат крепнуть: в Москве около -15, по области -14..-19, днем в столице -10..-12, в Подмосковье до -15. Среднесуточная температура окажется ниже многолетних значений на 3-4 градуса. По предварительным расчетам самый холодный день ожидается в среду. В ранние утренние часы в Москве -17..-19, по области -17..-22, а местами и до -27 градусов, днем в столице -10..-12, в Подмосковье -10..-15. Среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 5 градусов. Переменная облачность, местами с небольшим снегом, на дорогах скользко. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-3
Пн.
21 янв.
-8
Вт.
22 янв.
-15
Ср.
23 янв.
-9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Сарх		 -52
Юрты

некомфортное место: Семячики
комфортное место: Балешвар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100