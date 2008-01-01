

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Москву и область надвигаются морозы



ИА "Метеоновости" / 13:43 Воскресенье, 20 января



Атмосферный фронт, который сегодня местами сыпет небольшим снегом, в начале новой недели покинет столичный регион, уступая место антициклону, наступающему с северо-запада. Юго-западный ветер сменится северо-западным, который и начнет поставлять арктический воздух.



В понедельник ночью в Москве температура понизится до -7..-9, по области до -12 градусов, днем в столице подморозит до -4..-6, в Подмосковье до -8 градусов. Похолодание местами будет сопровождаться небольшим снегом. Но среднесуточная температура пока останется выше многолетних значений на 3 градуса.



Во вторник атмосферное давление повысится и составит 750 мм ртутного столба, в пределах нормы. На северо-восточной периферии антициклона при переменной облачности местами пройдет небольшой снег, а морозы продолжат крепнуть: в Москве около -15, по области -14..-19, днем в столице -10..-12, в Подмосковье до -15. Среднесуточная температура окажется ниже многолетних значений на 3-4 градуса. По предварительным расчетам самый холодный день ожидается в среду. В ранние утренние часы в Москве -17..-19, по области -17..-22, а местами и до -27 градусов, днем в столице -10..-12, в Подмосковье -10..-15. Среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 5 градусов. Переменная облачность, местами с небольшим снегом, на дорогах скользко. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



