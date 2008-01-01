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Новости погоды
Центральные области во власти ветров и метелей
ИА "Метеоновости" / 13:30 Воскресенье, 20 января
Атмосферный фронт, протянувшийся по центру России, стал причиной в ряде областей усиления ветра в Калужской области до 12-17 м/с. В Тверской области местами до 15 м/с. В Смоленской области до конца дня сохранится порывистый ветер 12-17 м/с, местами поднимется метель. Во второй половине дня воскресенья и в ночь на 21 января порывы ветра могут достигать 12-17 м/с, ожидаются снегопады и метели. / meteonovosti.ru /
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