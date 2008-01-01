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В Эвенкию заглянуло рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 13:15 Воскресенье, 20 января



В субботу над севером Ямала располагался глубокий циклон, с давлением в центре менее 990 гПа, который своим обширным теплым сектором охватил большую часть Красноярского края. Среднесуточная температура воздуха превысила в северной половине края превысила многолетние значения на 12-14, а в Эвенкии более, чем на 16 градусов.



Именно здесь и были зафиксированы рекордно высокие значения температуры. В населенном пункте Агата 19 января температура повысилась до -10, прежний рекорд -11.6 градуса наблюдался в 1995 году. В Тутончаны -6.8, что выше предыдущего почти на 3 градуса (-9.7 за тот же 1995 год).



В начале новой недели Эвенкия останется в теплом воздухе, днем ожидается -15..-20 градусов. / meteonovosti.ru /



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